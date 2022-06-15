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Пролетел 80 метров. В Карпатах с горы сорвался турист

Фото: Карпаты (РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

В Закарпатской области 30-летний мужчина сорвался с горы и выжил.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госслужбу по чрезвычайным ситуациям.

Житель поселка Ясиня Раховского района проходил по туристическому маршруту на горной долине Драгобрат, возле горы Близница и упал в пропасть.

"Сорвавшись со снежного карниза, он летел 80 метров в горную пропасть и остался жив, приземлившись", - отмечают в ГСЧС.

Спасатели оказали травмированному доврачебную медицинскую помощь и привезли его к специалистам экстренной медицинской помощи в поселок Ясиня.

Напомним, в Закарпатской области разрешили посещать леса, но часть туристических маршрутов осталась под запретом.

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ЗакарпатьеКарпатыГСЧС