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Пролетів 80 метрів. У Карпатах з гори зірвався турист

Фото: Карпати (РБК-Україна)
Автор: Єлизавета Драбкіна

У Закарпатській області 30-річний чоловік зірвався з гори і вижив.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держслужбу з надзвичайних ситуацій.

Мешканець селища Ясіня Рахівського району проходив туристичний маршрут на полонині Драгобрат, біля гори Близниця і впав у прірву.

"Зірвавшись зі снігового карнизу, він летів 80 метрів у гірську безодню та залишився живим, приземлившись", - зазначають у ДСНС.

Рятівники надали травмованому долікарську медичну допомогу і привезли його до фахівців екстреної медичної допомоги у селище Ясіня.

Нагадаємо, у Закарпатській області дозволили відвідувати ліси, але частина туристичних маршрутів залишилась під забороною.

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ЗакарпаттяКарпатыДСНС