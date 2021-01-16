Прокуроры заявили о планах митингующих убить конгрессменов во время штурма Капитолия, - АР

Участники штурма Капитолия 6 января планировали "схватить и убить выборных должностных лиц". Это заявили федеральные прокуроры.
Об этом сообщает Associated Press.
По данным агентства, об этом говорится в ходатайстве прокуратуры по делу жителя Аризоны Джейкоба Чансли ( мужчина, который был в меховой шапке с рогами и копьем).
"Веские доказательства, в том числе слова и действия самого Чансли в Капитолии, подтверждают, что намерение мятежников заключалось в том, чтобы схватить и убить избранных должностных лиц", - говорится в документе.
Отмечается, что в зале заседаний Конгресса Чансли оставил записку с угрозами в адрес вице-президента США Майка Пенса.
После чего исполняющий обязанности прокурора округа Колумбия Майкл Шервин заявил, что у властей Вашингтона нет прямых доказательств, что участники штурма планировали захват или убийства членов конгресса.
Напомним, 6 января сторонники Трампа организовали акцию протеста у Капитолия, где Конгресс собрался, чтобы утвердить результаты президентских выборов и победу Джо Байдена. Протесты переросли в беспорядки, митингующие ворвались в помещение Капитолия. В результате беспорядков погибли пять человек.
ФБР продолжает искать участников беспорядков в США, а за информацию о причастных к бомбам, которые были найдены в Капитолии, обещают 50 тысяч долларов.