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Аваков о деле Шеремета: завтра в суде представим результаты экспертиз

Новости » Политика     12.12.2019 - 23:19
Аваков о деле Шеремета: завтра в суде представим результаты экспертиз
Фото: Арсен Аваков (mvs.gov.ua)

Завтра в суде правоохранители представят результаты экспертиз

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что завтра в суде правоохранители представят результаты экспертиз по делу убийства журналиста Павла Шеремета. Об этом он заявил в эфире "Право на власть" на 1+1, передает РБК-Украина.

Аваков отметил, что правоохранители знают, кто инициировал это преступление.

"Сегодня мы задержали целую группу и им предъявлено обвинение. У нас нет ответов на все вопросы. У нас стоят вопросы по роли некоторых людей. Мы видим людей, которые инициировали это преступление. Я думаю, что в этом деле будут еще новости", - заявил он.

По словам Авакова, полиция не ошиблась и предоставит результаты.

"Наши аргументы очень серьезны. Завтра в суде мы представим результаты экспертизы. Мы убеждены, что мы не ошиблись", - добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что полиция задержала подозреваемых в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета. В частности, правоохранители задержали участника боевых действий на Донбассе, военнослужащего и музыканта Андрея Антоненко.

Кроме того, президент Владимир Зеленский заявил, что открытым остается вопрос относительно установления заказчика убийства Шеремета. Глава государства также выразил надежду на то, что полиция установит заказчика в ближайшее время.

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Новости Украины Арсен АваковПавел Шеремет
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