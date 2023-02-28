Прокурори визначилися з двома членами Вищої ради правосуддя

Ними стали керівник Спеціалізованої екологічної прокуратури Офісу Генерального прокурора Олексій Мельник та заступник начальника відділу запобігання правопорушенням в органах прокуратури управління внутрішньої безпеки Генеральної інспекції Офісу Генерального прокурора Олег Кандзюба.

"Всеукраїнська конференція прокурорів сьогодні за своєю квотою обрала двох членів Вищої ради правосуддя. Це ще один крок до розбудови сучасної та ефективної системи правосуддя, яка працюватиме в інтересах кожного українця", - наголосив генеральний прокурор Андрій Костін.

У січні робота ВРП була поновлена після обрання зʼїздом суддів восьми членів органу. Це допомогло сформувати повноважний склад та розблокувати подальше впровадження судової реформи.

"Обрання ще двох членів до ВРП дає можливість зміцнити роботу цієї інституції та продовжувати вдосконалювати судову систему. Вдячний Етичній раді, кожному делегату конференції та усім причетним, хто робить внесок у розбудову України як європейської правової держави", - зазначив генпрокурор.