ВРП припинила довічне утримання низки колишніх суддів
Сьогодні, 2 лютого, вища рада правосуддя прийняла рішення про припинення відставки чотирьох колишніх суддів у зв’язку з набранням законної сили обвинувальним вироком щодо кожного з них.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Вищу раду правосуддя та Голову фракції "Слуга Народу" Давида Арахамію.
Завдяки закону, що був прийнятий влітку 2021 року, сьогодні четверо людей позбавлені суддівських привілеїв у вигляді довічного утримання за кошти платників податків.
"Статтею 145 Закону України "Про судоустрій і статус суддів" встановлено, що однією з підстав для припинення відставки судді є набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього за вчинення умисного злочину", - сказали в ВРП.
Рішенням Вищої ради правосуддя припинено довічне утримання таких засуджених колишніх суддів:
- екссудді Ковельського міськрайонного суду Волинської області Олега Василюка (2 роки позбавлення волі);
- екссудді Малиновського районного суду Одеси Олексія Бурана (5 років умовно з іспитовим у 3 роки);
- екссудді Сєвєродонецького міського суду Луганської області Олени Горбатенко (5 років умовно з 3 іспитовими роками);
- екссудді Ківерцівського районного суду Волинської області Івана Підгорного (його засудив місцевий суд, а потім апеляційна інстанція звільнила від відповідальності через строки давності, але все одно його визнали винним).
Нагадаємо, влітку 2021 року Верховна Рада ухвалила закон про очищення Вищої ради правосуддя, це забезпечило перезавантаження ВРП за участі міжнародних експертів.
Раніше РБК-Україна повідомляло, що чиновник Бориспільської районної військової адміністрації піде під суд за шахрайство. Він обіцяв підприємцю "домовитися" з правоохоронцями, аби уникнути арешту активів.
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