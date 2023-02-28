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Прокуроры определились с двумя членами Высшего совета правосудия

Фото: избраны два члена ВСП (t me/pgo gov)
Автор: Елена Черкасец

Всеукраинская конференция прокуроров избрала сроком на четыре года двух членов Высшего совета правосудия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

Ими стали руководитель Специализированной экологической прокуратуры Офиса генерального прокурора Алексей Мельник и заместитель начальника отдела по предупреждению правонарушений в органах прокуратуры управления внутренней безопасности Генеральной инспекции Офиса генерального прокурора Олег Кандзюба.

"Всеукраинская конференция прокуроров сегодня по своей квоте избрала двух членов Высшего совета правосудия. Это еще один шаг к развитию современной и эффективной системы правосудия, которая будет работать в интересах каждого украинца", - подчеркнул генеральный прокурор Андрей Костин.

В январе работа ВСП была возобновлена после избрания съездом судей восьми членов органа. Это помогло сформировать полномочный состав и разблокировать дальнейшее внедрение судебной реформы.

"Избрание еще двух членов в ВСП дает возможность укрепить работу этого института и продолжать совершенствовать судебную систему. Благодарен Этическому совету, каждому делегату конференции и всем причастным, кто вносит вклад в развитие Украины как европейского правового государства", - отметил генпрокурор.

Напомним, делегаты XIX внеочередного съезда судей избрали всех восемь членов Высшего совета правосудия. Тремя членами стали Татьяна Бондаренко, Елена Ковбий и Сергей Бурлаков.

ВСП прекратила пожизненное содержание ряда бывших судей.

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Высший совет правосудияПрокуратура