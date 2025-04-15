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Прокурорам знизять пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення

Україна, Вівторок 15 квітня 2025 14:25
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Прокурорам знизять пенсії: Рада з другої спроби ухвалила рішення Фото: Пенсії прокурорам в Україні знизили з другої спроби (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Маже місяць тому Верховна Рада намагалася ухвалити закон про зниження пенсій для прокурорів, але їй не вистачило голосів. Депутати повернулися до резонансного питання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

За його даними, проєкт закону №12278 підтримали 239 депутатів.

Законопроєктом пропонується:

  • пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;
  • передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
  • законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим законом про внесення змін до закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

Нагадаємо, 26 березня Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт про зниження пенсій прокурорам. Водночас нардепи спрямували законопроєкт на повторне перше читання. Відповідне рішення підтримали 229 парламентаріїв.

Під час ухвалення державного бюджету на 2025 рік Верховна Рада виключила норму про підвищення зарплат прокурорам цього року. Спочатку бюджетний комітет підтримав підвищення окладів на третину. Однак при голосуванні в Раді депутати схвалили правку, якою пропонувалося прибрати з документа збільшення зарплат прокурорів на 3 млрд гривень.

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