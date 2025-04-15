Прокурорам снизят пенсии: Рада со второй попытки приняла решение

Фото: Пенсии прокурорам в Украине снизили со второй попытки (Getty Images)

Почти месяц назад Верховная Рада пыталась принять закон о снижении пенсий для прокуроров, но ей не хватило голосов. Депутаты вернулись к резонансному вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект закона №12278 поддержали 239 депутатов. Законопроектом предлагается: пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;

предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения;

законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". Напомним, 26 марта Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект о снижении пенсий прокурорам. В то же время нардепы направили законопроект на повторное первое чтение. Соответствующее решение поддержали 229 парламентариев.