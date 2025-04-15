Прокурорам снизят пенсии: Рада со второй попытки приняла решение
Почти месяц назад Верховная Рада пыталась принять закон о снижении пенсий для прокуроров, но ей не хватило голосов. Депутаты вернулись к резонансному вопросу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.
По его данным, проект закона №12278 поддержали 239 депутатов.
Законопроектом предлагается:
- пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;
- предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения;
- законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
Напомним, 26 марта Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект о снижении пенсий прокурорам. В то же время нардепы направили законопроект на повторное первое чтение. Соответствующее решение поддержали 229 парламентариев.
При принятии государственного бюджета на 2025 год Верховная Рада исключила норму о повышении зарплат прокурорам в этом году. Изначально бюджетный комитет поддержал повышение окладов на треть. Однако при голосовании в Раде депутаты одобрили правку, которой предлагалось убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.