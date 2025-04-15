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Прокурорам снизят пенсии: Рада со второй попытки приняла решение

Украина, Вторник 15 апреля 2025 14:25
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Прокурорам снизят пенсии: Рада со второй попытки приняла решение Фото: Пенсии прокурорам в Украине снизили со второй попытки (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Почти месяц назад Верховная Рада пыталась принять закон о снижении пенсий для прокуроров, но ей не хватило голосов. Депутаты вернулись к резонансному вопросу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на народного депутата Ярослава Железняка в Telegram.

По его данным, проект закона №12278 поддержали 239 депутатов.

Законопроектом предлагается:

  • пенсию за выслугу лет назначать прокурорам после их увольнения из органов прокуратуры;
  • предусмотреть, что пенсии для силовиков и работников прокуратуры пересчитываются с учетом роста денежных доходов населения в Украине и роста потребительских цен на коэффициент увеличения;
  • законодательно закрепить, что изменения в пенсионное законодательство могут осуществляться исключительно отдельным законом о внесении изменений в закон "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

Напомним, 26 марта Верховная Рада не поддержала в первом чтении законопроект о снижении пенсий прокурорам. В то же время нардепы направили законопроект на повторное первое чтение. Соответствующее решение поддержали 229 парламентариев.

При принятии государственного бюджета на 2025 год Верховная Рада исключила норму о повышении зарплат прокурорам в этом году. Изначально бюджетный комитет поддержал повышение окладов на треть. Однако при голосовании в Раде депутаты одобрили правку, которой предлагалось убрать из документа увеличение зарплат прокуроров на 3 млрд гривен.

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