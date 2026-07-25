Прокурора МКС, що видав ордер на арешт Путіна, звільнили через гучне звинувачення
Держави-учасниці Міжнародного кримінального суду (МКС) проголосували за звільнення головного прокурора Каріма Хана. Рішення ухвалили після розслідування щодо звинувачень у сексуальних домаганнях, які він заперечує.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією Reuters, за звільнення Хана проголосували 82 із 125 держав-членів МКС. Його визнали винним у "серйозному порушенні службових обов'язків", що пов''язані з сексуальними домаганнями.
Сам Хан усі звинувачення відкидає, а його адвокати заявили про намір оскаржити рішення.
А саме розслідування стосувалося звинувачень з боку молодшої співробітниці прокуратури МКС, яка заявила про неналежну сексуальну поведінку з боку Хана.
Через цю справу він раніше був відсторонений від виконання обов'язків, а його функції тимчасово виконували заступники.
ЗМІ пишуть, що процес виходить за межі долі одного прокурора і може вплинути на майбутнє єдиного у світі постійного трибуналу з військових злочинів.
Хто такий Карім Хан
Карім Хан очолював прокуратуру МКС із 2021 року. За час своєї роботи він, зокрема, домігся видачі ордера на арешт російського диктатора Володимира Путіна, а також ініціював ордери щодо прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу та інших ізраїльських посадовців у зв'язку з війною в секторі Гази.
Повідомляється, що його звільнення не впливає на вже видані ордери чи поточні розслідування МКС.
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