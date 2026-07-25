Прокурора МУС, который выдал ордер на арест Путина, уволили по громкому обвинению

Государства-участники Международного уголовного суда (МУС) проголосовали за увольнение главного прокурора Карима Хана. Решение было принято после расследования по поводу обвинений в сексуальных домогательствах, которые он отрицает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По информации Reuters, за увольнение Хана проголосовали 82 из 125 государств-членов МУС. Его признали виновным в "серьезном нарушении служебных обязанностей", связанных с сексуальными притязаниями.

Сам Хан все обвинения отвергает, а его адвокаты заявили о намерении оспорить решение.

А само расследование касалось обвинений со стороны младшей сотрудницы прокуратуры МУС, заявившей о ненадлежащем сексуальном поведении со стороны Хана.

Из-за этого дела он ранее был отстранен от исполнения обязанностей, а его функции временно выполняли заместители.

СМИ пишут, что процесс выходит за рамки судьбы одного прокурора и может повлиять на будущее единственного в мире постоянного трибунала по военным преступлениям.