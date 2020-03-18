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Прокурора Донецкой области подозревают в получении 91 тыс. грн взятки

Новости » Происшествия     18.03.2020 - 18:41
Прокурора Донецкой области подозревают в получении 91 тыс. грн взятки
Иллюстративное фото (Виталий Носач/РБК-Украина)

Прокурор требовал у руководителя юридического лица за непривлечение его к уголовной ответственности

Прокурора Донецкой области подозревают в получении 91 тысяч гривен взятки. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Офиса генерального прокурора.

По версии следствия, указанную сумму он, вероятно, требовал у руководителя юридического лица за непривлечение его к уголовной ответственности.

"Генеральная инспекция Офиса Генерального прокурора совместно с Территориальным управлением ГБР, расположенным в г. Краматорске и Главным управлением СБУ в Донецкой и Луганской областях, 18 марта 2020 года разоблачила на получении 91 тыс грн неправомерной выгоды прокурора одного из отделов Красноармейской местной прокуратуры Донецкой области", - говорится в сообщении.

В настоящее время прокурора задержали по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) УК Украины.

Фото: задержание прокурора (gp.gov.ua)

Напомним, НАБУ разоблачило пятерых людей в организации коррупционной схемы в государственном предприятии "Электротяжмаж", что нанесло убытки в 13,7 млн гривен.

Как сообщало РБК-Украина, в Харьковской области служба безопасности Украины разоблачила масштабное присвоения средств государственного предприятия "Укрбургаз" на сумму 7,5 млн гривен. Директору коммерческой структуры объявлено о подозрении.

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