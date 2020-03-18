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НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Электротяжмаш" на более 13 млн гривен

Новости » Происшествия     18.03.2020 - 10:11
НАБУ разоблачило коррупционную схему в "Электротяжмаш" на более 13 млн гривен
Иллюстративное фото (StatusQuo)

Руководство госпредприятия через посредников продали по заниженной цене запчасти реального сектора экономики

Национальной антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) разоблачило пятерых человек в организации коррупционной схемы в государственном предприятии "Электротяжмаж", нанесшей убытки в 13,7 млн гривен. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу НАБУ.

Как отметили в НАБУ, в 2017 году должностные лица госпредприятия при посредничестве подконтрольной им компании из Праги (Чехия), организовали продажу запасных частей реального сектора экономики (Литва).

"Те запчасти, которые "Электротяжмаш" продал чешской компании за 600,3 тыс. евро, последняя перепродала литовской за почти вдвое большей цене - 1,22 млн евро. В результате ГП "Завод "Электротяжмаш" недополучил 13,7 грн, что подтверждено экспертизами", - сообщили в НАБУ.

Сообщается, что 17 марта пятерым лицам сообщили о подозрении по ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса Украины:

  • два заместителя директора "Электротяжмаш";
  • начальника управления "Электротяжмаш";
  • конечного бенефициара чешской компании;
  • директор чешской компании.
  • Расследование осуществлялось с ноября 2017 года.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что в Харьковской области Службы безопасности Украины разоблачила масштабное присвоение средств государственного предприятия "Укрбургаз" на сумму 7,5 млн гривен. Директору коммерческой структуры объявлено о подозрении.

Также сообщалось, что директора Шосткинского казенного завода "Звезда" задержали на взятке в 5 тысяч долларов. Данную сумму чиновник получил за заключение договора хранения имущества и аренды нежилого помещения, входящего в состав "Укроборонпрома".

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