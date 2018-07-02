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Прокурор требует слишком строгого наказания для Балуха, - адвокат

НовостиОбщество    02.07.2018 - 19:01
Фото: Владимир Балух (facebook.com-oleksandra2501)
Фото: Владимир Балух (facebook.com-oleksandra2501)

По этой статье в России - это примерно 4-6 месяцев лишение свободы

Прокурор требует слишком строгого наказания для украинца Владимира Балуха, даже исходя из российской судебной практики. Об этом заявила в Крым.Реалей адвокат Владимира Балуха Ольга Динзе.

"Прокурор попросил назначить наказание - 6 лет лишения свободы по совокупности, а за этот эпизод, который сейчас вменяют Балуху - 4 года лишения свободы. Считаю, данное наказание не соразмерно совершенному преступлению. По практике назначения наказания по этой статье в России - это примерно 4-6 месяцев лишения свободы. Я не знаю, кто давал ему указание попросить столь строгое наказание", - сказала Динзе.

Вместе с тем Динзе отметила, что защита просила оправдать активиста, ибо действия Балуха были реакцией на провокации начальника Раздольненского изолятора временного содержания, а значит, необходимой обороной.

По словам Динзе, Балух чувствует себя нормально и продолжает голодовку - пьет только воду.

Напомним, ранее сообщалось, что в оккупированном Российской Федерацией Крыму для украинского политзаключенного Владимира Балуха просят еще 4 года колонии.

Также добавим, что 22 июня 2018 года украинский политзаключенный Владимир Балух принял решение перейти на сухую голодовку.

Также напомним, что 28 июня 2018 года Парламентская ассамблея Совета Европы приняла по результатам дебатов относительно украинских политзаключенных соответствующую резолюцию.

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Теги публикации: Российская Федерация, адвокат  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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