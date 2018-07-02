Прокурор вимагає занадто суворого покарання для Балуха, - адвокат

За цією статтею в Росії - це приблизно 4-6 місяців позбавлення волі

Прокурор вимагає занадто суворого покарання для українця Володимира Балуха, навіть виходячи з російської судової практики. Про це заявила в Крим.Реалії адвокат Володимира Балуха Ольга Дінзе.

"Прокурор попросив призначити покарання - 6 років позбавлення волі за сукупністю, а за цей епізод, який зараз закидають Балуху - 4 роки позбавлення волі. Вважаю, це покарання не відповідає скоєному злочину. За практикою призначення покарання за цією статтею в Росії - це приблизно 4-6 місяців позбавлення волі. Я не знаю, хто давав йому вказівку попросити настільки суворе покарання", - сказала Дінзе.

Разом з тим Дінзе зазначила, що захист просив виправдати активіста, бо дії Балуха були реакцією на провокації начальника Роздольненського ізолятора тимчасового тримання, а значить, необхідною обороною.

За словами Дінзе, Балух відчуває себе нормально і продовжує голодування - п'є тільки воду.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в окупованому Російською Федерацією Криму для українського політв'язня Володимира Балуха просять ще 4 роки колонії.

Також додамо, що 22 червня 2018 року український політв'язень Володимир Балух прийняв рішення перейти на сухе голодування.

Також нагадаємо, що 28 червня 2018 року Парламентська асамблея Ради Європи прийняла за результатами дебатів щодо українських політв'язнів відповідну резолюцію.