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В оккупированном Крыму для Балуха просят еще 4 года колонии

НовостиПроисшествия    02.07.2018 - 16:32
Фото: Владимир Балух (facebook.com/krym.org)
Фото: Владимир Балух (facebook.com/krym.org)

Балуха обвиняют в избиении начальника изолятора временного содержания

В оккупированном Российской Федерацией Крыму для украинского политзаключенного Владимира Балуха просят еще 4 года колонии. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Как сообщается, сегодня, 2 июля 2018 года, в Крыму состоялось заседание "суда" по делу Балуха, на котором "прокурор" запросил для украинца 4 года колонии общего режима за "дезорганизацию работы Раздольненского изолятора временного содержания".

"Виновность и умысел подсудимого подтверждаются показаниями потерпевшего и свидетелей, также видеозаписями с ИВС, справкой из больницы, что у Валерия Ткаченко (начальника ИВС, - ред.) ушиб мягких тканей позвоночной области", - заявил "прокурор".

Напомним, ранее сообщалось, что на 5 июля 2018 года в "суде" Крыма назначено заседание, на котором будет рассматриваться ходатайство защиты Балуха о его условно-досрочном освобождении по "делу о патронах".

Отметим, Балух 19 марта объявил бессрочную голодовку требуя отменить незаконный приговор в виде лишения свободы на 3 года и 5 месяцев в колонии-поселении. 

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Теги публикации: Крым, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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