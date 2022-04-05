Прокурор у Миколаївській області зливав ворогу інформацію про місця утримання окупантів

Керівника однієї з окружних прокуратур Миколаївської області затримали за фактом державної зради. Зокрема, чоловік повідомляв ворогу інформацію про обстріли у області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора.

Повідомляється, що керівник окружної прокуратури, будучи прихильником "русского мира", систематично зливав ворогу відомості щодо кількості та місць утримання військовополонених збройних сил РФ. Також він повідомляв про результати обстрілів Миколаївської області, дані про загиблих військовослужбовців і цивільних та іншу інформацію, яка цікавила окупантів.

Також в обмін на неї він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі російської окупації регіону.

"Нами зафіксовано, що цей, соромно сказати, прокурор виконував злочинні завдання представників держави-агресора. Він сподівався продовжити працювати в органах прокуратури у разі захоплення ворогом регіону, але забув, що за такі дії передбачено довічне позбавлення волі. Його діяльність вчасно вдалося зупинити та уникнути більш тяжких наслідків", - сказала Ірина Венедіктова.

Зазначається, що досудове розслідування у кримінальному провадженні здійснюється слідчими СБУ.

"Ми виведемо на чисту воду "щурів" в будь-яких органах. Ми про всіх вас знаємо. Тих, хто перефарбовується і перевзувається на льоту чекає найвища міра покарання. "Русский мир" не врятує", - додала Генеральний прокурор.