Прокурор назвал три основные причины закрытия дела "Роттердам+"

"Мною по состоянию на 20 мая не установлено доказательств: а) нарушения законодательства, как бы это требовало законодательство со стороны контрольно-ревизионных органов; б) экспертизы, которые бы четко указывали наступление убытков от этого нарушения; в) у нас больше нет сроков досудебного расследования. Другую оценку я давать не могу", - подчеркнул прокурор.

Демкив отметил, что на основании имеющихся материалов не мог принять другого решения, кроме как закрыть дело "Роттердам+".

"Свою позицию высказал, и другое решение я принять не могу", - отметил прокурор.

