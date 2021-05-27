Прокурор назвав три основні причини закриття справи "Роттердам+"

Про це повідомив керівник групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків в інтерв’ю "Цензор.Нет".

"Мною станом на 20 травня не встановлено доказів: а) порушення законодавства, як би це вимагало законодавство з боку контрольно-ревізійних органів; б) експертизи, які б чітко вказували настання збитків від цього порушення; в) в нас більше немає строків досудового розслідування. Іншу оцінку я давати не можу", - наголосив прокурор.

Демків зазначив, що на підставі наявних матеріалів не міг ухвалити іншого рішення, крім як закрити справу "Роттердам+".

"Свою позицію висловив, і інше рішення я ухвалити не можу", - зазначив прокурор.

