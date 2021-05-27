Прокурор назвал три основные причины закрытия дела "Роттердам+"
Дело "Роттердам+" закрыто из-за отсутствия факта нарушения закона, отсутствия убытков и истечения сроков досудебного расследования.
Об этом сообщил руководитель группы прокуроров Специализированной антикоррупционной прокуратуры Денис Демкив в интервью "Цензор.Нет".
"Мною по состоянию на 20 мая не установлено доказательств: а) нарушения законодательства, как бы это требовало законодательство со стороны контрольно-ревизионных органов; б) экспертизы, которые бы четко указывали наступление убытков от этого нарушения; в) у нас больше нет сроков досудебного расследования. Другую оценку я давать не могу", - подчеркнул прокурор.
Демкив отметил, что на основании имеющихся материалов не мог принять другого решения, кроме как закрыть дело "Роттердам+".
"Свою позицию высказал, и другое решение я принять не могу", - отметил прокурор.
Напомним, 20 мая САП уже в четвертый раз закрыла дело "Роттердам+" из-за отсутствия в ней состава преступления. Первый раз дело было закрыто еще 27 августа 2020 года. Затем аналогичные решения принимались в январе и марте 2021 года.
Эти решения также были подтверждены Офисом генерального прокурора и Высшим антикоррупционным судом.
В начале мая Офис генпрокурора удовлетворил просьбу НАБУ и заменил прокурора по делу для повторного объективного изучения материалов дела.
Расследование дела "Роттердам+" длилось более 4 лет. В этот период было проведено более 10 государственных и международных экспертиз, которые все подтвердили экономическую и юридическую обоснованность формулы.
Соответственно, в ходе расследования не были установлены ни убытки от действия формулы, ни пострадавших