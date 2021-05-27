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Прокурор назвав три основні причини закриття справи "Роттердам+"

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Київ, Четвер 27 травня 2021 12:16
Прокурор назвав три основні причини закриття справи "Роттердам+" Фото: Денис Демків (censor net)
Автор: РБК-Україна

Справа "Роттердам+" закрита через відсутність факту порушення закону, відсутність збитків і сплив строків досудового розслідування.

Про це повідомив керівник групи прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Денис Демків в інтерв’ю "Цензор.Нет".

"Мною станом на 20 травня не встановлено доказів: а) порушення законодавства, як би це вимагало законодавство з боку контрольно-ревізійних органів; б) експертизи, які б чітко вказували настання збитків від цього порушення; в) в нас більше немає строків досудового розслідування. Іншу оцінку я давати не можу", - наголосив прокурор.

Демків зазначив, що на підставі наявних матеріалів не міг ухвалити іншого рішення, крім як закрити справу "Роттердам+".

"Свою позицію висловив, і інше рішення я ухвалити не можу", - зазначив прокурор.

Нагадаємо, 20 травня САП уже в четверте закрила справу "Роттердам+" через відсутність у ній складу злочину. Перший раз справу було закрито ще 27 серпня 2020 року. Потім аналогічні рішення приймалися в січні й березні 2021 року.

Ці рішення також були підтверджені Офісом генерального прокурора і вищим Антикорупційним судом.

На початку травня Офіс генпрокурора задовольнив прохання НАБУ і замінив прокурора у справі для повторного об'єктивного вивчення матеріалів справи.

Розслідування справи "Роттердам+" тривало більше ніж 4 років. У цей період було проведено понад 10 державних та міжнародних експертиз, які всі підтвердили економічну та юридичну обґрунтованість формули.

Відповідно, в ході розслідування не були встановлено ні збитків від дії формули, ні постраждалих

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