Прокурор Монако розповів про хід розслідування замаху на бізнесмена Єрмолаєва

Що заявив прокурор

Генпрокурор Монако Стефан Тібо повідомив про хід розслідування спроби вбивства українського олігарха Вадима Єрмолаєва, яка сталася 29 червня в Монако.

"Жодна версія сьогодні не є пріоритетною - ані щодо походження вибухівки, ані щодо мотиву атаки", - пояснив він.

Прокурор не став коментувати український аспект справи, однак повідомив, що цього дня провів тривалу відеонараду зі своїм колегою з Києва. Наразі кримінальна кваліфікація справи залишається незмінною, однак може змінитися після отримання матеріалів від України та інших країн, які проводили розслідування.

Справу відкрито за статтями "замах на вбивство", "розміщення вибухового пристрою в громадському місці зі злочинним наміром" та "злочинне угруповання".

Тібо також анонсував проведення оперативної наради для оформлення запитів про міжнародну правову допомогу, щоб матеріали справи могли циркулювати між країнами.