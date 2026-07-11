Прокурор Монако рассказал о ходе расследования покушения на бизнесмена Ермолаева

Что заявил прокурор

Генпрокурор Монако Стефан Тибо сообщил о ходе расследования попытки убийства украинского олигарха Вадима Ермолаева, произошедшей 29 июня в Монако.

"Ни одна версия сегодня не является приоритетной - ни по происхождению взрывчатки, ни по мотиву атаки", - пояснил он.

Прокурор не стал комментировать украинский аспект дела, однако сообщил, что в этот день провел длительное видеосовещание со своим коллегой из Киева. Уголовная квалификация дела остается неизменной, однако может измениться после получения материалов от Украины и других стран, проводивших расследование.

Дело открыто по статьям "покушение на убийство", "размещение взрывного устройства в общественном месте с преступным намерением" и "преступная группировка".

Тибо также анонсировал проведение оперативного совещания по оформлению запросов о международной правовой помощи, чтобы материалы дела могли циркулировать между странами.