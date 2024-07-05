Прокурор МКС скасував візит до Сектору Газа перед анонсом ордера на арешт Нетаньяху, - Reuters

За словами джерел видання, планування візиту велося протягом кількох місяців спільно з американськими чиновниками.

Джерела заявляють, що рішення Хана запросити ордер МКС порушило підтримані Вашингтоном і Лондоном плани щодо відвідування прокурором і його командою Сектора Газа та Ізраїлю.

Суд мав зібрати на місці докази воєнних злочинів і надати ізраїльським лідерам першу можливість представити свою позицію і будь-які дії, яких вони вживають у відповідь на звинувачення у воєнних злочинах.

Запит Хана на видачу ордера на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху - перша спроба суду затримати чинного главу держави, підтримуваного Заходом.

Офіс прокурора МКС повідомив, що рішення про запит ордерів на арешт лідерів Ізраїлю і ХАМАСу ухвалили відповідно до його підходу до всіх справ, на підставі оцінки прокурора щодо наявності достатніх доказів і думки про те, що негайне витребування ордерів на арешт може запобігти продовженню злочинів.