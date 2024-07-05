Прокурор МУС отменил визит в Сектор Газа перед анонсом ордера на арест Нетаньяху, - Reuters

По словам источников издания, планирование визита велось в течение нескольких месяцев совместно с американскими чиновниками.

Источники заявляют, что решение Хана запросить ордера МУС нарушило поддержанные Вашингтоном и Лондоном планы по посещению прокурором и его командой Сектора Газа и Израиля.

Суд должен был собрать на месте доказательства военных преступлений и предоставить израильским лидерам первую возможность представить свою позицию и любые действия, которые они предпринимают в ответ на обвинения в военных преступлениях.

Запрос Хана на выдачу ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху - первая попытка суда задержать действующего главу государства, поддерживаемого Западом.

Офис прокурора МУС сообщил, что решение об запросе ордеров на арест лидеров Израиля и ХАМАСа было принято в соответствии с его подходом ко всем делам, на основании оценки прокурора о наличии достаточных доказательств и мнения о том, что немедленное истребование ордеров на арест может предотвратить продолжающиеся преступления.