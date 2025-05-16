Прокурор МКС, що видав ордер на Путіна, тимчасово йде з посади через скандал

Як повідомили джерела, Карім Хан тимчасово піде з посади головного прокурора Міжнародного кримінального суду у зв'язку з завершенням розслідування звинувачень у сексуальних домаганнях проти нього.

Очікується, що пізніше МКС організує прес-конференцію з цього питання.

Що відомо про справу Хана

У 2024 році з'явилися чутки про те, що один із безпосередніх колег Хана заявив про порушення правил протягом одного року, починаючи з весни 2023 року.

МКС підтвердив, що в листопаді він доручив почати незалежне розслідування поведінки Хана на тлі розмов про внутрішній меморандум та попросив прокурора піти у відпустку, поки розглядається справа.

Прокурор натомість звернувся з проханням про проведення незалежного розслідування, щоб зберегти довіру та продовжити виконувати свої обов'язки.

В офісі Хана заявили, що прокурор взяв відпустку до завершення розслідування, яке проводить Управління служб внутрішнього нагляду ООН. Тим часом, два заступники прокурора МКС візьмуть на себе його обов'язки.

Відомі справи Хана

Скандал виник приблизно в той самий час, коли Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт високопоставлених лідерів ХАМАС та Ізраїлю, включаючи прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, щодо звинувачень у воєнних злочинах.

Хан також зазнав погроз арешту з боку російської влади після того, як Міжнародний кримінальний суд звинуватив диктатора Росії Володимира Путіна та високопоставлених російських лідерів у воєнних злочинах в Україні.