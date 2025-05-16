Прокурор МУС, выдавший ордер на Путина, временно уходит с должности из-за скандала

Как сообщили источники, Карим Хан временно уйдет с должности главного прокурора Международного уголовного суда в связи с завершением расследования обвинений в сексуальных домогательствах против него.

Ожидается, что позже МУС организует пресс-конференцию по этому вопросу.

Что известно о деле Хана

В 2024 году появились слухи о том, что один из непосредственных коллег Хана заявил о нарушении правил в течение года, начиная с весны 2023 года.

МУС подтвердил, что в ноябре он поручил начать независимое расследование поведения Хана на фоне разговоров о внутреннем меморандуме и попросил прокурора уйти в отпуск, пока рассматривается дело.

Прокурор взамен обратился с просьбой о проведении независимого расследования, чтобы сохранить доверие и продолжить выполнять свои обязанности.

В офисе Хана заявили, что прокурор взял отпуск до завершения расследования, которое проводит Управление служб внутреннего надзора ООН. Между тем, два заместителя прокурора МУС возьмут на себя его обязанности.

Известные дела Хана

Скандал возник примерно в то же время, когда Международный уголовный суд выдал ордера на арест высокопоставленных лидеров ХАМАС и Израиля, включая премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, по обвинению в военных преступлениях.

Хан также подвергся угрозам ареста со стороны российских властей после того, как Международный уголовный суд обвинил диктатора России Владимира Путина и высокопоставленных российских лидеров в военных преступлениях в Украине.