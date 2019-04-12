ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Новости компаний
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинги кандидатов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Президент обвинил прокурора Кулика в работе на Коломойского

Новости » Политика    12.04.2019 - 00:17
Президент обвинил прокурора Кулика в работе на Коломойского
Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По словам Порошенко, Кулик во время поездки в Израиль встречался с окружением Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко обвинил прокурора Константина Кулика в измене присяге и закону Украины, а также работе на олигарха Игоря Коломойского. Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", передает РБК-Украина.

Порошенко утверждает, что Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением Коломойского и получил от него приказ.

"Имеем обоснованную информацию, что господин Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением владельца этого канала господина Коломойского. Именно от него господин Кулик получил приказ. Именно там он принял решение изменить присяге и закону", - заявил Порошенко.

По словам президента, после возвращения в Киев Кулик полетел в Вену, где встретился с еще одним юристом Коломойского, и там ему написали текст, "с которым он прилетел в Киев".

Порошенко подчеркнул, что Кулик сейчас является только политической фигурой.

"Я подчеркиваю, что никаких правовых оснований в действиях господина Кулика нет и не было. Насколько я понимаю из рапорта, он выведен за пределы следственной группы. Ему запрещено от имени группы совершать любые действия. Ему запрещено в том числе без разрешения разглашать тайну следствия. То, что он принял это решение, это ознає, что он сейчас уже не является следователем, не прокурором, а является политической фигурой", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик заявил, что в расследование дела о продаже группы компаний "Украинский медиа холдинг" бизнесмену Сергею Курченко лично вмешивались президент Петр Порошенко, а также замглавы Администрации Алексей Филатов. 

Зеленский 11 раз за два года летал в Женеву, когда там жил Коломойский, - расследование Порошенко и Филатов вмешивались в расследование дела о продаже UMH Курченко, - прокурор Кулик
Выборы 2019 Дебаты Зеленского и Порошенко: главное Результаты выборов президента Украины
Новости Украины Порошенко ПетрКоломойскийКулик
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь