Президент обвинил прокурора Кулика в работе на Коломойского

Фото: Петр Порошенко (РБК-Украина)

По словам Порошенко, Кулик во время поездки в Израиль встречался с окружением Коломойского

Президент Украины Петр Порошенко обвинил прокурора Константина Кулика в измене присяге и закону Украины, а также работе на олигарха Игоря Коломойского. Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть", передает РБК-Украина.

Порошенко утверждает, что Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением Коломойского и получил от него приказ.

"Имеем обоснованную информацию, что господин Кулик во время своей поездки в Израиль встречался с окружением владельца этого канала господина Коломойского. Именно от него господин Кулик получил приказ. Именно там он принял решение изменить присяге и закону", - заявил Порошенко.

По словам президента, после возвращения в Киев Кулик полетел в Вену, где встретился с еще одним юристом Коломойского, и там ему написали текст, "с которым он прилетел в Киев".

Порошенко подчеркнул, что Кулик сейчас является только политической фигурой.

"Я подчеркиваю, что никаких правовых оснований в действиях господина Кулика нет и не было. Насколько я понимаю из рапорта, он выведен за пределы следственной группы. Ему запрещено от имени группы совершать любые действия. Ему запрещено в том числе без разрешения разглашать тайну следствия. То, что он принял это решение, это ознає, что он сейчас уже не является следователем, не прокурором, а является политической фигурой", - заявил Порошенко.

Напомним, ранее прокурор Генеральной прокуратуры Константин Кулик заявил, что в расследование дела о продаже группы компаний "Украинский медиа холдинг" бизнесмену Сергею Курченко лично вмешивались президент Петр Порошенко, а также замглавы Администрации Алексей Филатов.