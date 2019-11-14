Прокурор по делу Burisma вскоре будет уволен, - Рябошапка

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка заявил, что прокурор, от которого зависело решение о включении в расследование касательно компании Burisma Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джо Байдена, не прошел аттестацию и будет уволен. Об этом он сообщил в интервью изданию "Настоящее время".

Рябошапка подтвердил, что Burisma holding является фигурантом "одного большого уголовного дела" в Украине, и добавил, что прокурор Константин Кулик, который его ранее вел, вскоре будет уволен.

"Мы проводим аудит многих дел. В том числе и одного большого производства, которое в том числе может касаться деятельности компании Burisma и других лиц, которые причастны к этой компании. В производстве насчитывается несколько тысяч томов. Не сотен, а тысяч. То есть это дело не одного дня и не одного месяца", - отметил генпрокурор.

При этом он добавил, что у правоохранительных органов США есть не меньше информации, чем у Украины.

"Мы же не можем проанализировать за один день несколько тысяч томов и сказать, кто тут виноват. У тех же американцев и их правоохранительных органов есть не меньше информации, чем у нас. В принципе при желании они могли бы сделать то же самое расследование и не менее качественно, чем мы", - заявил Рябошапка.

По словам Рябошапки, есть около 14 производств, в которых фигурирует собственник Burisma Николай Злочевский.

"Соответственно, от Злочевского проводят связи с Burisma holding. Но по Burisma мне известно одно большое производство, с которого выделяют разные эпизоды", - отметил генпрокурор.

Однако он отказался прояснить, фигурирует ли в этом отдельно взятом деле в данный момент Хантер Байден. Но отметил, что решение о включении его в дело ранее зависело от прокурора Константина Кулика.

"Закон нам не оставляет другого пути, кроме как попрощаться с Константином Геннадьевичем", - сказал Рябошапка.

При этом генпрокурор добавил, что дело будет вести другой прокурор, у которого могут быть другие позиции в этом уголовном процессе.

Отметим, в сентябре президенту США Дональду Трампу объявили о начале импичмента из-за телефонного разговора с Зеленским. Демократы обвиняют Трампа в давлении на украинского президента для расследования деятельности газовой компании Burisma в Украине, в совет директоров которой входил Хантер Байден.