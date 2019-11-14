Прокурора по справі Burisma незабаром буде звільнено, - Рябошапка

Генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що прокурор, від якого залежало рішення про включення до розслідування відносно компанії Burisma Хантера Байдена, сина колишнього віце-президента США Джо Байдена, який не пройшов атестацію і буде звільнений. Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Даний час".

Рябошапка підтвердив, що Burisma holding є фігурантом "одного великого кримінальної справи" в Україні, і додав, що прокурор Костянтин Кулик, який раніше вів, незабаром буде звільнений.

"Ми проводимо аудит багатьох справ. В тому числі і одного великого виробництва, яке в тому числі може стосуватися діяльності компанії Burisma та інших осіб, які причетні до цієї компанії. У виробництві налічується кілька тисяч томів. Не сотень, а тисяч. Тобто це справа не одного дня і не одного місяця", - зазначив генпрокурор.

При цьому він додав, що у правоохоронних органів США є не менше інформації, ніж в України.

"Ми ж не можемо проаналізувати за один день кілька тисяч томів і сказати, хто тут винен. У тих же американців і їх правоохоронних органів є не менше інформації, ніж у нас. В принципі при бажанні вони могли б зробити те ж саме розслідування і не менш якісно, ніж ми", - заявив Рябошапка.

За словами Рябошапки, є близько 14 виробництв, в яких фігурує власник Burisma Микола Злочевський.

"Відповідно, від Злочевського проводять зв'язку з Burisma holding. Але за Burisma мені відомо одне велике виробництво, з якої виділяють різні епізоди", - зазначив генпрокурор.

Проте він відмовився прояснити, чи фігурує в цьому окремо взятому справі в даний момент Хантер Байден. Але зазначив, що рішення про включення його в справу раніше залежало від прокурора Костянтина Кулика.

"Закон нам не залишає іншого шляху, крім як попрощатися з Костянтином Геннадійовичем", - сказав Рябошапка.

При цьому генпрокурор додав, що справа буде вести інший прокурор, у якого можуть бути інші позиції в цьому кримінальному процесі.

Відзначимо, у вересні президенту США Дональду Трампу оголосили про початок імпічменту з-за телефонної розмови з Зеленським. Демократи звинувачують Трампа в тиску на українського президента для розслідування діяльності газової компанії Burisma в Україні, до ради директорів якої входив Хантер Байден.