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Прокурор Чернівецької області пішов у відставку

Новини » Політика     05.11.2019 - 15:19
Прокурор Чернівецької області пішов у відставку
Фото: Олег Соболь (з відкритих джерел)

Олег Соболь звільнився з прокуратури Чернівецької області

Прокурор Чернівецької області Олег Соболь пішов у відставку після того, як його розкритикував прем'єр-міністр Олексій Гончарук. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне: Буковина".

За словами прес-секретаря обласної прокуратури Наталії Соколовської, Соболь не працює з початку цього тижня. Обов'язки прокурора області тимчасово виконує перший заступник Ігор Мустеца.

Зазначимо, в жовтні прем'єр-міністр України Олексій Гончарук в ході візиту до Чернівців розкритикував Соболя за провал боротьби з контрабандою та заявив, що буде рекомендувати генпрокурора Руслану Рябошапці звільнити його.

Нагадаємо, Соболь був призначений прокурором Чернівецької області у квітні 2017 року. До цього призначення з 2016 року працював на посаді керівника прокуратури Рівненської області. Тодішній генпрокурор Юрій Луценко пояснив призначення Соболя необхідністю боротьби з контрабандою та чернівецькою мафією. До прокурора нібито "не було зауважень з точки зору порядності".

Зазначимо, у липні за провал боротьби з контрабандою звільнили начальника чернівецької митниці.

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Новини України прокурорЧерновицкая областьОлексій Гончарук
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