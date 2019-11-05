Гончарук рассказал, как Украина будет уменьшать госдолг

Фото: заседание правительства (РБК-Украина)

По его словам, Украина будет уменьшать размеры заимствований у МВФ

Для постепенного уменьшения долга Украина будет из года в год уменьшать сумму, которую будет заимствовать у Международного валютного фонда. Об этом заявил премьер-министр Алексей Гончарук во время презентации госбюджета на 2020 год, передает корреспондент РБК-Украина.

По его словам, Украина постоянно консультируется с МВФ о том, чтобы не наращивать долги и уменьшать дефицит бюджета.

"Украина - это суверенная страна, поэтому мы не обязаны согласовывать этот проект ни с кем другим. Единственное, о чем мы постоянно консультируемся с МВФ - это о том, чтобы не продолжать наращивать долги. Фактически, их интересует реалистичность бюджета. Это чтобы мы никого не обманывали и не закладывали туда какие-то фантастические цифры. Второе: чтобы не увеличивался дефицит государственного бюджета. Поэтому из года в год мы будем уменьшать сумму, которая мы имеем заимствовать. Это связь бюджетного процесса с МВФ реально", - заявил Гончарук.

Напомним, ранее сообщалось, что Кабмин ожидает роста экономики Украины в следующем году на уровне 2018-2019 годов. В 2018 году рост был 3,3%, в 2019 году ожидается 3,5%, в 2020 году - 3,7%.

Также РБК-Украина писало, что в проекте бюджета-2020 закладывается повышение минимальной зарплаты до 4 723 гривен. Таким образом, минимальная зарплата вырастет на 550 гривен.