У прокуратурі розповіли, звідки та чим росіяни атакували Харків

Російські терористи сьогодні вдень, 30 серпня, атакували Харків п'ятьма керованими авіабомбами з літака Су-34. Пуски здійснили з селища Дубове, що під Бєлгородом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника Харківської обласної прокуратури Олександра Фільчакова та начальника ГУНП в Харківській області Володимира Тимошка.
"Слідчими та прокурорами встановлено, що випуски цих КАБів були з населеного пункту Дубове Бєлгородської області. Цей населений пункт знаходиться за 25 км від лінії державного кордону. В цьому випадку ворог застосував літак Су-34", - розповів Фільчаков.
За його словами, відстань від місця пуску до найближчого місця влучання бомб - 65 кілометрів.
Як розповів Тимошко, росіяни випустили по місту п'ять КАБів.
"Попередньо - це 250-кілограмові КАБи, чи 500-кілограмові. Ми з'ясуємо, коли дослідимо всі уламки. Ми зможемо надати більш детальну інформацію протягом 2-3 годин", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 30 серпня, російські окупанти вдарили по Харкову керованими авіаційними бомбами. Одна з них влучила по 12-поверховому житловому будинку.
Зокрема, було відомо про п'ятьох загиблих мирних жителів, серед яких дитина. Також ще близько 50 людей отримали поранення.
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