У прокуратурі розповіли, звідки та чим росіяни атакували Харків

"Слідчими та прокурорами встановлено, що випуски цих КАБів були з населеного пункту Дубове Бєлгородської області. Цей населений пункт знаходиться за 25 км від лінії державного кордону. В цьому випадку ворог застосував літак Су-34", - розповів Фільчаков.

За його словами, відстань від місця пуску до найближчого місця влучання бомб - 65 кілометрів.

Як розповів Тимошко, росіяни випустили по місту п'ять КАБів.

"Попередньо - це 250-кілограмові КАБи, чи 500-кілограмові. Ми з'ясуємо, коли дослідимо всі уламки. Ми зможемо надати більш детальну інформацію протягом 2-3 годин", - додав він.