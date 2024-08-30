В прокуратуре рассказали, откуда и чем россияне атаковали Харьков

Российские террористы сегодня днем, 30 августа, атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски осуществили из поселка Дубовое, что под Белгородом.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова и начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко.
"Следователями и прокурорами установлено, что выпуски этих КАБов были из населенного пункта Дубово Белгородской области. Этот населенный пункт находится в 25 км от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34", - рассказал Фильчаков.
По его словам, расстояние от места пуска до ближайшего места попадания бомб - 65 километров.
Как рассказал Тимошко, россияне выпустили по городу пять КАБов.
"Предварительно - это 250-килограммовые КАБы или 500-килограммовые. Мы выясним, когда исследуем все обломки. Мы сможем предоставить более подробную информацию в течение 2-3 часов", - добавил он.
Напомним, сегодня, 30 августа, российские оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Одна из них попала по 12-этажному жилому дому.
В частности, было известно о пяти погибших мирных жителях, среди которых ребенок. Также еще около 50 человек получили ранения.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.