В прокуратуре рассказали, откуда и чем россияне атаковали Харьков

"Следователями и прокурорами установлено, что выпуски этих КАБов были из населенного пункта Дубово Белгородской области. Этот населенный пункт находится в 25 км от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34", - рассказал Фильчаков.

По его словам, расстояние от места пуска до ближайшего места попадания бомб - 65 километров.

Как рассказал Тимошко, россияне выпустили по городу пять КАБов.

"Предварительно - это 250-килограммовые КАБы или 500-килограммовые. Мы выясним, когда исследуем все обломки. Мы сможем предоставить более подробную информацию в течение 2-3 часов", - добавил он.