RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В прокуратуре рассказали, откуда и чем россияне атаковали Харьков

Фото: последствия обстрела Хвркова 30 августа (t.me/synegubov)
Автор: Татьяна Степанова

Российские террористы сегодня днем, 30 августа, атаковали Харьков пятью управляемыми авиабомбами с самолета Су-34. Пуски осуществили из поселка Дубовое, что под Белгородом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление руководителя Харьковской областной прокуратуры Александра Фильчакова и начальника ГУНП в Харьковской области Владимира Тимошко.

"Следователями и прокурорами установлено, что выпуски этих КАБов были из населенного пункта Дубово Белгородской области. Этот населенный пункт находится в 25 км от линии государственной границы. В этом случае враг применил самолет Су-34", - рассказал Фильчаков.

По его словам, расстояние от места пуска до ближайшего места попадания бомб - 65 километров.

Как рассказал Тимошко, россияне выпустили по городу пять КАБов.

"Предварительно - это 250-килограммовые КАБы или 500-килограммовые. Мы выясним, когда исследуем все обломки. Мы сможем предоставить более подробную информацию в течение 2-3 часов", - добавил он.

Удар по Харькову

Напомним, сегодня, 30 августа, российские оккупанты ударили по Харькову управляемыми авиационными бомбами. Одна из них попала по 12-этажному жилому дому.

В частности, было известно о пяти погибших мирных жителях, среди которых ребенок. Также еще около 50 человек получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Белгородская областьХарьковВойна в Украине