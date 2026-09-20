У прокуратурі розповіли подробиці удару Росії, від якого загинули мати й двоє дітей
У селищі Глеваха внаслідок російської атаки загинули мати та двоє трирічних дітей. За попередніми даними, жінка саме вкладала малюків спати, коли пролунав вибух.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Київської обласної прокуратури.
За даними прокуратури, увечері біля будинку перебували три родини з дітьми. Жінка завела двох малюків до будинку, щоб укласти їх спати - саме в цей момент пролунав вибух.
Унаслідок удару загинули мати та двоє трирічних дітей - хлопчик і дівчинка. Також пошкоджено покрівлю будинку та перекриття між поверхами, виникла пожежа, яку ліквідували рятувальники.
На місці працюють прокурори, слідчі та співробітники ДСНС. Тип безпілотника наразі встановлюється.
За процесуального керівництва Фастівської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 438 КК України). Тривають першочергові слідчі дії, документуються наслідки чергового воєнного злочину РФ.
Нагадаємо, російські війська продовжують систематично завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та житлових районах Київщини.
Зокрема, під час нещодавнього обстрілу Вишгородського району постраждали мати з дитиною - потерпілих із травмами різного ступеня тяжкості госпіталізували до місцевої лікарні.
Окрім цього, під масованими ворожими атаками регулярно опиняється й столиця. Раніше повідомлялось про наслідки нічної атаки на Київ, коли внаслідок падіння уламків збитих цілей у трьох районах міста поранення отримали десятеро людей, серед яких 10-річна дівчинка.