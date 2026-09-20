В прокуратуре рассказали подробности удара России, от которого погибли мать и двое детей
В поселке Глеваха в результате российской атаки погибли мать и двое трехлетних детей. По предварительным данным, женщина как раз укладывала малышей спать, когда раздался взрыв.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Киевской областной прокуратуры.
По данным прокуратуры, вечером у дома находились три семьи с детьми. Женщина завела двоих малышей в дом, чтобы уложить их спать - именно в этот момент раздался взрыв.
В результате удара погибли мать и двое трехлетних детей - мальчик и девочка. Также повреждена кровля дома и перекрытие между этажами, возник пожар, ликвидированный спасателями.
На месте работают прокуроры, следователи и сотрудники ГСЧС. Тип беспилотника устанавливается.
При процессуальном руководстве Фастовской окружной прокуратуры начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны, повлекшее гибель людей (ч. 2 ст. 438 УК Украины). Продолжаются первоочередные следственные действия, документируются последствия очередного военного преступления РФ.
Напомним, российские войска продолжают систематически наносить удары по гражданской инфраструктуре и жилым районам Киевщины.
В частности, во время недавних обстрелов Вышгородского района пострадали мать с ребенком - пострадавших с травмами разной степени тяжести госпитализировали в местную больницу.
Кроме того, под массированными вражескими атаками регулярно оказывается и столица. Ранее сообщалось о последствиях ночной атаки на Киев, когда в результате падения обломков сбитых целей в трех районах города ранения получили десять человек, среди которых 10-летняя девочка.