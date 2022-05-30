В прокуратуре показали, какими снарядами сегодня обстреляли Сумскую область

Оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области снарядами, начиненными флешетами. Начато уголовное производство.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.
По данным следствия, 30 мая 2022 года около 7:30 российские военнослужащие с территории РФ обстреляли Середино-Будскую территориальную общину Сумской области снарядами, которые были начинены острыми гвоздеобразными металлическими дротиками - флешетами. Подобными снарядами посечены четыре дома мирных жителей.
Информацию об обстрелах подтвердил руководитель области Дмитрий Живицкий.
"На этих фото - то, что было в российских снарядах, которыми враг обстрелял Середино-Будскую общину сегодня утром. Обстрел начался почти в 8 утра, около 11 прилетов", - написал Живицкий.
Также председатель Сумской ОВА сообщил, что сегодня ночью территорию Хотинськой общины обстреляли ракетами с кассетными снарядами.
"Они особенно опасны, потому что не все сразу разрываются, попадают на большие участки территории и представляют опасность для гражданских людей", - написал Живицкий.
Напомним, ночью 30 мая в Сумском и Ахтырском районах Сумской области было слышно несколько громких взрывов.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.