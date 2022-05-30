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В прокуратуре показали, какими снарядами сегодня обстреляли Сумскую область

Фото: армия РФ (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Оккупанты обстреляли населенные пункты Сумской области снарядами, начиненными флешетами. Начато уголовное производство.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, 30 мая 2022 года около 7:30 российские военнослужащие с территории РФ обстреляли Середино-Будскую территориальную общину Сумской области снарядами, которые были начинены острыми гвоздеобразными металлическими дротиками - флешетами. Подобными снарядами посечены четыре дома мирных жителей.За процессуального руководства Шосткинской окружной прокуратуры осуществляется досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Информацию об обстрелах подтвердил руководитель области Дмитрий Живицкий.

"На этих фото - то, что было в российских снарядах, которыми враг обстрелял Середино-Будскую общину сегодня утром. Обстрел начался почти в 8 утра, около 11 прилетов", - написал Живицкий.

Также председатель Сумской ОВА сообщил, что сегодня ночью территорию Хотинськой общины обстреляли ракетами с кассетными снарядами.

"Они особенно опасны, потому что не все сразу разрываются, попадают на большие участки территории и представляют опасность для гражданских людей", - написал Живицкий.

Напомним, ночью 30 мая в Сумском и Ахтырском районах Сумской области было слышно несколько громких взрывов.

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Сумская область