У прокуратурі показали, якими снарядами сьогодні обстріляли Сумську область

Окупанти обстріляли населені пункти Сумської області снарядами, начиненими флешетами. Розпочато кримінальне провадження.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
За даними слідства, 30 травня 2022 року близько 7:30 російські військовослужбовці з території РФ обстріляли Середино-Будську територіальну громаду Сумської області снарядами, які були начинені гострими цвяхоподібними металевими дротиками - флешетами. Подібними снарядами посічено чотири будинки мирних жителів.
Інформацію про обстріли підтвердив керівник області Дмитро Живицький.
"На цих фото - те, що було в російських снарядах, якими ворог обстріляв Середино-Будську громаду сьогодні вранці. Обстріл почався майже о 8 ранку, близько 11 прильотів", - написав Живицький.
Також голова Сумської ОВА повідомив, що сьогодні вночі територію Хотінської громади обстріляли ракетами з касетними снарядами.
"Вони особливо небезпечні, бо не всі одразу розриваються, потрапляють на великі ділянки території і становлять небезпеку для цивільних людей", - написав Живицький.
Нагадаємо, вночі 30 травня у Сумському та Охтирському районах Сумської області було чутно кілька гучних вибухів.
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