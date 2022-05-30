RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У прокуратурі показали, якими снарядами сьогодні обстріляли Сумську область

Фото: армія РФ (gettyimages)
Автор: Євгеній Прокопенко

Окупанти обстріляли населені пункти Сумської області снарядами, начиненими флешетами. Розпочато кримінальне провадження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.

За даними слідства, 30 травня 2022 року близько 7:30 російські військовослужбовці з території РФ обстріляли Середино-Будську територіальну громаду Сумської області снарядами, які були начинені гострими цвяхоподібними металевими дротиками - флешетами. Подібними снарядами посічено чотири будинки мирних жителів.За процесуального керівництва Шосткинської окружної прокуратури здійснюється досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

Інформацію про обстріли підтвердив керівник області Дмитро Живицький.

"На цих фото - те, що було в російських снарядах, якими ворог обстріляв Середино-Будську громаду сьогодні вранці. Обстріл почався майже о 8 ранку, близько 11 прильотів", - написав Живицький.

Також голова Сумської ОВА повідомив, що сьогодні вночі територію Хотінської громади обстріляли ракетами з касетними снарядами.

"Вони особливо небезпечні, бо не всі одразу розриваються, потрапляють на великі ділянки території і становлять небезпеку для цивільних людей", - написав Живицький.

Нагадаємо, вночі 30 травня у Сумському та Охтирському районах Сумської області було чутно кілька гучних вибухів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сумская область