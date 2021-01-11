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У прокуратурі оцінили необхідність військових судів

Київ, Понеділок 11 січня 2021 08:32
У прокуратурі оцінили необхідність військових судів
Фото: солдати (zoda.gov.ua)
Автор: Олег Черниш, Анастасия Рокитна

Питання про повернення трибуналів в Україні поки що не виноситься на обговорення. У чинній владі сумніваються, що це можливо в найближчій перспективі.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Бойова Феміда. Чому в Україні досі не повернули військові трибунали".

Військовий прокурор Максим Крим вважає, що в Україні є багато справ, наповнених певною специфікою, де судді не є профільними фахівцями.

"У той же час суд завжди, виносячи законне рішення, ґрунтується на висновках експертиз, у тому числі військових, де вказані дані про правильність, законність, послідовність дій тих чи інших воєначальників", - сказав він.

Колишній військовий суддя Олег Ткачук (нині суддя Верховного Суду), який пропрацював у цій системі близько 15 років, вважає, що систему військової юстиції руйнували планомірно.

"Я думаю, що рішення від 2010 року про ліквідацію військових судів співзвучно цілому ряду рішень, які були спрямовані на розвал української армії. Я думаю, що це була свідома робота противника. Я думаю, що все, що тоді було з армією зроблено це свідомо, а у деяких і несвідомо, було зроблено під нашіптуванням ворога", - пояснив Ткачук.

Нагадаємо, за чотири роки в Міжнародний кримінальний суд направили 15 інформаційних повідомлень про злочини проти народу України.

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