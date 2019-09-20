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В прокуратуре назвали причину пожара в военном госпитале в Луцке

Новости » Происшествия    20.09.2019 - 15:36
В прокуратуре назвали причину пожара в военном госпитале в Луцке
Фото: ликвидация пожара в госпитале (dsns.gov.ua)

Вероятной причиной пожара является замыкание проводов электроснабжения

Причиной пожара в военном госпитале в Луцке могло стать замыкание проводов электроснабжения. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Военную прокуратуру Западного региона Украины в Facebook.

Сообщается, что вероятной причиной пожара является замыкание проводов электроснабжения. Пожар ликвидирован.

Военной прокуратурой Луцкого гарнизона зарегистрировано уголовное производство по ч. 2 ст. 194 УК Украины в связи с возникновением ночью 20 сентября 2019 года пожара в Луцком военном госпитале.

Пострадавшие отсутствуют. Медицинский персонал и больные из госпиталя вовремя эвакуированы.

Следствие продолжается. Причина возгорания и ущерб устанавливаются.

Напомним, ночью 20 сентября в Луцком гарнизонном военном госпитале произошел пожар, в результате чего было эвакуировано почти сотню человек. Возгорание возникло около 02:25, прибыв на место происшествия спасатели установили, что горит кровля больничного корпуса. Огнем было охвачена площадь около 500 квадратных метров. Эвакуировали из здания госпиталя 91 человека, среди которых 7 тяжелобольных пациентов и 11 работников медицинского учреждения. В результате чрезвычайного происшествия никто не пострадал.

Как сообщает РБК-Украина, в Либерии в результате пожара в одной из пригородных школ Монровии погибли по меньшей мере 27 детей. Пожар вспыхнул в школе вечером во вторник, когда ученики находились в школьной здания, пристроенной к мечети. Причина пожара неизвестна.

В Луцке из-за пожара в военном госпитале эвакуировали почти 100 человек В Либерии в результате пожара в школе погибли 27 детей
Новости Украины Луцкпожар
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