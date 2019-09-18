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В Либерии в результате пожара в школе погибли 27 детей

Новости » В мире    18.09.2019 - 15:42
В Либерии в результате пожара в школе погибли 27 детей
Фото: пожар в школе в Либерии (burgasinfo.com)

Пожар произошел в школе в пригороде столицы Монровии

В Либерии произошел пожар в одной из пригородных школ столицы Монровии, погибли как минимум 27 детей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что пожар вспыхнул в школе вечером во вторник по местному времени, когда ученики находились в здании, пристроенном к мечети.

"Дети изучали Коран, когда вспыхнул пожар. Причина возгорания пока не известна", - сообщили в местной полиции.

Президент Либерии Джордж Веа выразил свои соболезнования семьям погибших.

"Мои молитвы идут к семьям детей, которые умерли прошлой ночью в Пейнсвилле в результате смертельного пожара, охватившего их школьное здание. Это тяжелое время для семей жертв и всей Либерии. Самые глубокие соболезнования выражаются покойным", - написал Веа в Twitter.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что в результате пожара в детском саду в США погибли 5 детей. Погибшим было от восьми месяцев до семи лет.

Также сообщалось, что в июле в России произошел пожар в детском палаточном лагере, в результате чего погибли четыре ребенка. Также пострадали 12 человек. На момент пожара в лагере находилось 189 детей, которые жили в 26 палатках.

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