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У прокуратурі назвали причину пожежі у військовому шпиталі в Луцьку

Новини » Надзвичайні події    20.09.2019 - 15:36
У прокуратурі назвали причину пожежі у військовому шпиталі в Луцьку
Фото: ліквідація пожежі в госпіталі (dsns.gov.ua)

Ймовірною причиною пожежі є замикання проводів електропостачання

Причиною пожежі у військовому госпіталі в Луцьку могло стати замикання проводів електропостачання. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Військову прокуратуру Західного регіону України в Facebook.

Зазначається, що ймовірною причиною пожежі є замикання проводів електропостачання. Пожежу ліквідовано.

Військовою прокуратурою Луцького гарнізону зареєстровано кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України у зв’язку з виникненням вночі 20 вересня 2019 року пожежі в Луцькому військовому госпіталі.

Постраждалі відсутні. Медичний персонал та хворих зі шпиталю вчасно евакуйовано.

Слідство триває. Причина загоряння та збитки встановлюються.

Нагадаємо, вночі 20 вересня у Луцькому гарнізонному військовому госпіталі сталася пожежа, в результаті чого було евакуйовано майже сотню осіб. Загорання виникло близько 02:25, прибувши на місце події рятувальники встановили, що горить покрівля лікарняного корпусу. Вогнем було охоплено площу близько 500 квадратних метрів. Евакуювали з будівлі госпіталю 91 людину, серед яких 7 важкохворих пацієнтів та 11 працівників медичного закладу. В результаті надзвичайної події ніхто не постраждав.

Як повідомляє РБК-Україна, у Ліберії в результаті пожежі в одній з приміських шкіл Монровії загинули щонайменше 27 дітей. Пожежа спалахнула в школі ввечері у вівторок, коли учні перебували в шкільній будівлі, прибудованій до мечеті. Причина пожежі невідома.

У Луцьку через пожежу в військовому госпіталі евакуювали майже 100 осіб У Ліберії в результаті пожежі в школі загинули 27 дітей
Новини України Луцькпожежа
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