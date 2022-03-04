Прокуратура Житомирской области начала расследование из-за обстрела лицея

Офис генерального прокурора отчитался о старте следствия в уголовном производстве по двум фактам нарушения законов и обычаев войны войсками РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт учреждения.
Новые преступления оккупанты совершили в Житомирской области. В частности, при обстреле гражданской инфраструктуры в областном центре 4 марта российские войска уничтожили лицей № 25. Там эксперты изъяли металлические обломки бомбы.
Кроме того, агрессор обстрелял село Бровки в Бердичевском районе. На месте происшествия обнаружили обломки предметов, похожие на остатки баллистической ракеты.
Под процессуальным руководством прокуратуры расследование ведут следователи Житомирского и Бердичевского райуправлений полиции. В настоящее время продолжаются неотложные следственные действия.
К слову, вражеская атака на Запорожскую АЭС завершилась без жертв среди персонала станции.
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