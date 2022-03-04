Прокуратура Житомирщини почала розслідування через обстріл ліцею

Офіс генерального прокурора відзвітував про старт слідства у кримінальному провадженні за двома фактами порушення законів і звичаїв війни військами РФ.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт установи.
Нові злочини окупанти вчинили на Житомирщині. Зокрема, під час обстрілу цивільної інфраструктури в обласному центрі 4 березня російська війська знищили ліцей № 25. Там експерти вилучили металеві уламки бомби.
Окрім того, агресор обстріляв село Бровки в Бердичівському районі. На місці події виявили уламки предметів, схожі на залишки балістичної ракети.
Під процесуальним керівництвом прокуратури розслідування ведуть слідчі Житомирського та Бердичівського райуправлінь поліції відвіподно. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
До слова, ворожа атака на Запорізьку АЕС завершилася без жертв серед персоналу станції.
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