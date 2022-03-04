RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Прокуратура Житомирщини почала розслідування через обстріл ліцею

Автор: Антон Федорців

Офіс генерального прокурора відзвітував про старт слідства у кримінальному провадженні за двома фактами порушення законів і звичаїв війни військами РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт установи.

Нові злочини окупанти вчинили на Житомирщині. Зокрема, під час обстрілу цивільної інфраструктури в обласному центрі 4 березня російська війська знищили ліцей № 25. Там експерти вилучили металеві уламки бомби.

Окрім того, агресор обстріляв село Бровки в Бердичівському районі. На місці події виявили уламки предметів, схожі на залишки балістичної ракети.

Під процесуальним керівництвом прокуратури розслідування ведуть слідчі Житомирського та Бердичівського райуправлінь поліції відвіподно. Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

До слова, ворожа атака на Запорізьку АЕС завершилася без жертв серед персоналу станції.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЖитомирГенеральна прокуратура УкраїниВторгнення Росії до України