Фонду гарантирования вкладов вернули имущество на более 100 млн гривен

Фото: задержанный фигурант дела (СБУ)

Двум фигурантам уголовного производства сообщено о подозрении

Служба безопасности Украины (СБУ) вернула Фонду гарантирования вкладов физических лиц имущество на более 100 млн гривен, которое было незаконно выведено из неплатежеспособного ПАО "ВТБ Банк". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Как сообщается, после признания ПАО "ВТБ Банк" неплатежеспособным и начала процедуры ликвидации, злоумышленники подделали договоры купли-продажи банковского имущества.

В частности, речь идет о 2 нежилых объектах недвижимости в Харькове и 23 жилых помещениях в Киеве. Общая стоимость незаконно выведенного имущества составляет свыше 100 млн гривен. К данному правонарушению были причастны работники банка, личности которых были установлены правоохранителями.

"Сейчас совместными усилиями Службы безопасности Украины и Киевской местной прокуратуры №7 на все объекты недвижимости, являющиеся предметом преступления, Подольским районным судом Киева наложен арест. Право собственности на помещения фактически возвращены Фонду гарантирования вкладов физических лиц", - отметили в ведомстве.

Кроме того, правоохранители сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 190 (завладение чужим имуществом или приобретение права на имущество путем обмана или злоупотребления доверием (мошенничество), ч. 4 ст. 358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов) и ч. 3 ст. 365-2 (злоупотребление полномочиями лицами, которые предоставляют публичные услуги) двум фигурантам дела.

Напомним, что решение об отзыве банковской лицензии и ликвидации ПАО "ВТБ Банк" было принято Национальным банком Украины 18 декабря 2018 года. Данное решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц.