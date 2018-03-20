Прокуратура завершила расследование по делу "налоговых площадок" Клименко

Военная прокуратура завершила расследование по делу о преступной схеме с так называемыми "налоговыми площадками" экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко. Об этом сообщил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в Facebook.

"14.03.2018 ГВС закончила расследование в уголовном производстве о "налоговых площадках" по преступной организации подозреваемого Клименко и других 52 подозреваемых высокопоставленных чиновников бывшего Министерства доходов и сборов Украины", - говорится в документе, обнародованном прокурором.

Общая сумма установленных следствием нанесенных государству убытков составляет 104 млрд гривен.

Также отмечается, что из 52 подозреваемых лиц 25 находятся в розыске, а задержанные подозреваемые внесли за себя 74 млн гривен залога.

Кроме того, двое подозреваемых признали свою вину и заключили сделку со следствием, возместив 26 млн гривен убытков.

"С целью возмещения ущерба государству следствие и суд арестовали имущество подозреваемых на сумму 6,9 млрд гривен... В ходе обысков изъяты денежные средства в сумме 4,4 млн долларов, 9,8 млн гривен, 7,2 тыс. евро, арестованы средства на счетах в сумме 5 млн долларов", - также говорится в сообщении.

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Напомним, в октябре 2017 военная прокуратура провела ряд обысков в рамках расследования дела экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко, в частности у экс-руководителей банка "Капитал", через который осуществлялось незаконное возмещение НДС и обеспечивалось функционирование так называемых "налоговых площадок".