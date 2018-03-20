Прокуратура завершила розслідування у справі "податкових майданчиків" Клименка

Військова прокуратура завершила розслідування у справі про злочинну схему із так званими "податковими майданчиками" екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка. Про це повідомив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос у Facebook.

"14.03.2018 ГВП закінчено розслідування у кримінальному провадженні про "податкові майданчики" щодо злочинної організації підозрюваного Клименка та інших 52 підозрюваних високопосадовців колишнього Міністерства доходів і зборів України", - йдеться у документі, оприлюдненому прокурором.

Загальна сума встановлених слідством завданих державі збитків становить 104 млрд гривень.

Також зазначається, що із 52 підозрюваних осіб 25 перебувають у розшуку, а затримані підозрювані внесли за себе 74 млн гривень застави.

Водночас двоє підозрюваних визнали свою провину та уклали угоду зі слідством, відшкодувавши 26 млн гривень збитків.

"З метою відшкодування збитків державі слідством та судом арештовано майно підозрюваних на суму 6,9 млрд гривень... Під час обшуків вилучено кошти в сумі 4,4 млн доларів, 9,8 млн гривень, 7,2 тис. євро, арештовано кошти на рахунках в сумі 5 млн доларів", - також йдеться в повідомленні.

ПЕРЕМОГА У ЧАС ЗРАДОФІЛІЇ На фоні ким лише недокоментованого і (Слава Богу!) недорозстріляного куполу ВР зараз мені... Опубліковано Анатолієм Матіосом 19 березень 2018 р.

Нагадаємо, у жовтні 2017 військова прокуратура провела низку обшуків в рамках розслідування справи екс-міністра доходів і зборів України Олександра Клименка, зокрема у екс-керівників банку "Капітал", через який здійснювалося незаконне відшкодування ПДВ та забезпечувалося функціонування так званих "податкових майданчиків".