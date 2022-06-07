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Прокуратура завела дело на "первого заммера" Мариуполя

Фото: Мариуполь (gettyimages)
Автор: Евгений Прокопенко

Так называемому первому заместителю главы администрации Мариуполя сообщено о подозрении в госизмене. Он согласился на сотрудничество с оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

Донецкая областная прокуратура заочно сообщила о подозрении депутату Мариупольского городского совета в государственной измене.

По данным следствия, депутат городского совета в Мариуполе добровольно пошел на сотрудничество с оккупантами и занял должность "первого заместителя главы администрации Мариуполя".

Подозреваемый отвечает за поиск движимого и недвижимого имущества коммунальных предприятий Мариупольского городского совета. Занимается регистрацией в органах так называемой "ДНР". Создает комиссии по установлению состояния объектов инфраструктуры и жилищного фонда Мариуполя.

Также подозреваемый занимается вербовкой жителей города для привлечения их к формированию оккупационной власти.

Судя по опубликованному Офисом президента Украины фото, речь идет о Евгении Хармишева.

Напомним, российская оккупационная власть начинает закрывать захваченный Мариуполь на карантин. Говорят, что в городе распространяется холера.

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Мариуполь