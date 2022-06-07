Прокуратура завела справу на "першого заммера" Маріуполя

Так званому першому заступнику голови адміністрації м. Маріуполя повідомлено про підозру у держзраді. Він погодився на співпрацю з окупантами.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора України.
Керівником Донецької обласної прокуратури заочно повідомлено про підозру депутату Маріупольської міської ради у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану (ч. 2 ст. 111 КК України).
За даними слідства, депутат міської ради у м. Маріуполі, який на теперішній час перебуває під контролем представників збройних сил РФ, добровільно надав згоду на співпрацю з окупантами та зайняв псевдопосаду "першого заступника голови адміністрації м. Маріуполя".
Підозрюваний відповідає за пошук рухомого та нерухомого майна комунальних підприємств Маріупольської міської ради, його реєстрацію в органах так званої "ДНР", створення комісії з встановлення стану об’єктів інфраструктури та житлового фонду м. Маріуполя. Також підозрюваний займається вербуванням мешканців міста для залучення їх до формування окупаційної влади.
Нагадаємо, російська окупаційна влада починає закривати захоплений Маріуполь на карантин. Говорять, що у місті поширюється холера.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.