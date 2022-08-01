Прокуратура завела дело на двух бывших судей, которые работают на оккупантов в "ДНР"

Прокуратура Донецкой области двум жителям Макеевки и Новоазовска заочно сообщила о подозрении в причастности к террористической организации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на офис генерального прокурора Украины.

По данным следствия, в 2016 году двое бывших судей Донецкого окружного административного суда и Тельмановского районного суда Донецкой области добровольно приняли участие в образовании и функционировании на территории области системы незаконных судебных органов оккупационной власти РФ.

Они возглавили так называемые "Тельмановский и Новоазовский районные суды ДНР", подозреваемые, применяя незаконно введено так называемое законодательство псевдореспубликы, осуществляют "правосудие" и принимают незаконные судебные решения.

Также подозреваемые проводят брифинги для подконтрольных оккупационному режиму СМИ, освещая деятельность террористической организации.

Досудебное расследование осуществляется следственным отделом территориального управления ГБР.